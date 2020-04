In de file voor oranje tompoucen: drive-through Zutphense bakker Jolink is een hit

Ineens verschijnen twee fietsers in de lange rij auto's. Het zijn Manuela Dalhuisen en Harry Jansen. Ze zijn op hun tweewielers keurig aangesloten en laten een stuk of acht doosjes gebak in Manuela’s fietsmand zetten. ,,We hebben ook besteld voor familie en vrienden. Een buurvrouw van ons werkt bij Jolink en we vroegen haar of we ook op de fiets konden afhalen. Mocht gelukkig.’’ Harry: ,,We hebben nu tenminste aardig wat calorieën weggetrapt. Voelen we ons straks wat minder schuldig.’’ Manuela: ,,Heel bijzonder, we vergeten dit nooit.’’