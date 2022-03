In de vierde klasse van het zaterdagvoetbal blijft Harfsen tegen Almen een klassieker

Het is een klassieker in het Nederlandse voetbal: Ajax tegen Feyenoord. Het duel dankt zijn naam aan het feit dat beide topploegen sinds mensenheugenis tegenover elkaar staan. Uitgerekend in het weekend van de Klassieker stond er een wedstrijd op het programma die hetzelfde predicaat verdiend: Harfsen - Almen. De rivalen treffen elkaar sinds jaar en dag in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. Een ander niveau, maar dezelfde belangen. Winnen van de grote rivaal is waar het om draait in de klassieker van het zaterdagvoetbal.