In de voetsporen van de bevrijders: In 1945 begint de lente in Oost-Nederland

Laatste groet aan Hans vanuit langsrij­den­de auto’s in Eefde: drive by-uit­vaart is ‘bizar, maar ook wel mooi’

8:01 Het is een bijzondere gebeurtenis, deze vrijdag aan de Eefdese Enkweg in Eefde. Een lint auto's, stapvoets rijdend langs de grafkist met daarin Hans Imming. Een naar buiten gestoken hand, het autoraam omlaag. Voor een laatste groet of het afgeven van een bos bloemen of een kaart. Corona maakt creatief, ook in tijden van groot verdriet.