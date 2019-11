In deze bioscoop in Zutphen kun je wel ‘prikkelarm’ naar de film

Video In ‘The Voice’ schitteren­de Ziggy (18) kon in Zutphen niet zichzelf zijn

16 november Bijna twee miljoen kijkers zagen Ziggy Krassenberg gisteren in The Voice of Holland vol overtuiging Queens ‘Too much love will kill you’ zingen. Alle coaches draaiden hun stoelen en Ziggy, die tot april in Zutphen woonde, koos voor Anouk. Aan met name Zutphense jongeren bewaart de achttienjarige Ziggy slechte herinneringen. ,,Ik heb veel last gehad van pesterijen en één keer ben ik zelfs een keer met een fles drank gemept.”