In deze Zutphense achtertuin weet je binnen 15 minuten of je corona hebt (maar mag dat wel?)

Pas als bouwvergun­ning en provinci­aal geld binnen zijn, verklapt stichting wat er in station Vorden komt

19 maart Er komt in april mogelijk antwoord op de prangende vraag wat er gaat gebeuren met het station in Vorden. Het monumentale pand staat al twaalf jaar leeg en dat is een door in het oog van de Stichting Poort van Bronckhorst, die al jarenlang probeert het station op te knappen.