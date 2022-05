In Eefde blijkt wel: samen muziek maken werkt bevrijdend

,,Kijk eens hoeveel zin ze erin hebben!’’ Producer Petra Bennis staat achter in de Kapel op ’t Rijsselt in Eefde. Net als zij voelt iedereen in het publiek dat de 27 jongeren op het podium popelen om te mogen beginnen. Dirigent Rob Kaptein neemt zijn positie in en dan barst het concert los. Hetzelfde concert voor de vijfde en laatste keer vandaag. Maar het muziekplezier is er zichtbaar en hoorbaar niet minder om.