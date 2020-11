In een waterstofbus naar werk of school in Zutphen en omgeving, dit ga je er volgend jaar van merken

‘Zo blij dat mijn moeder niet in eenzaam­heid is gestorven’

22 november Toen de corona-crisis zich begin dit jaar aandiende, besloot Corrie Verkerk (63) uit Amsterdam bij haar dementerende moeder in Vorden in te trekken. Midden in deze crisis overleed Willy Verkerk (91) in de armen van haar dochter. Die schreef er een boek over. ,,Ik ben zo godvergeten blij dat ik het zo gedaan heb en dat ze niet in eenzaamheid is gestorven.”