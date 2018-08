In voormalig Warnsvelds café mag ook van rechter geen nieuwe kroeg. Want: nét iets groter

Hoe zit het?

De panden Rijksstraatweg 49 en 51 waren vroeger samengevoegd tot één geheel. Daar werd één café in geëxploiteerd. De twee verschillende eigenaren besloten later om de panden weer van elkaar te scheiden. Nummer 49 kreeg een andere bestemming. Een tussenmuur die gesloopt was, werd teruggeplaatst. De muur kwam echter niet op dezelfde plaats terug. Na de verbouwing bleek de caféruimte van nummer 51 zes vierkante meter groter dan die vroeger was. Intussen had de gemeente een ander bestemmingsplan gemaakt dat horeca niet meer toestond. Op grond van overgangsrecht had nummer 51 gewoon café kunnen blijven als het in precies dezelfde staat was gebleven als vroeger. De vloer is echter wat groter geworden en dat betekent volgens de gemeente dat er meer mensen in het café kunnen. Daardoor is het gebruik geïntensiveerd en vervalt het overgangsrecht.