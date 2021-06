In Zutphen is unieke erfgoedschilderopleiding gestart: ‘je hebt vakmensen en dan heb je vakmensen’

Brummen verlaagt ambitie windmolens flink in nieuw plan, van 46 naar 3 windmolens: ‘Ik heb er mixed feelings over’

17 juni De gemeente Brummen heeft in het vandaag uitgebrachte ‘concept uitnodigingskader windmolens en zonnevelden’ de ambitie flink aangepast. Eerder was de ambitie nog om 46 windmolens in de gemeente te plaatsen. Hiervoor waren twaalf zoekgebieden aangesteld. In het nieuwe plan is dit aantal flink gereduceerd: de gemeente wil drie windturbines plaatsen, waarvoor twee zoekgebieden aangesteld zijn.