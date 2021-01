In Zutphen klinkt de avondklok elke dag letterlijk: Als de Poortersklok luidt, moet iedereen naar binnen

KAART | Besmettin­gen IJsselland schieten omhoog, Staphorst landelijk koploper-af

21 januari Het aantal coronagevallen in Noord- en Oost-Gelderland is na de forse stijging van gisteren weer afgenomen. In Flevoland en IJsselland was het juist andersom: daar nam het de afgelopen 24 uur toe. Ook landelijk zijn het afgelopen etmaal iets meer (260) mensen dan gisteren positief getest op het coronavirus: 5857.