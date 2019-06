Inbraakgolf in Warnsveld: ‘Blijkbaar hebben inwoners te veel vertrouwen’

video Hittere­cord uit Warnsveld houdt stand onder de ogen van Warnsveld­se scholieren

25 juni Sneuvelt het nationale hitterecord uit 1944 gemeten in Warnsveld wel of niet. Scholieren van het Isendoorn College in Warnsveld keken met eigen ogen bij het weerstation op het dak van de school of het record van 38,6 graden zou sneuvelen. Het record hield stand. Ook in Warnsveld zelf. Op het dak was het afzien in de brandende zon, maar de temperatuur liep niet verder op dan 37,1 graden Celsius.