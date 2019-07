Inbreker van 60 uit Warnsveld aangehouden tijdens woninginbraak

Geelvinck Museum kijkt buiten de regio naar nieuwe plek voor muziekmuse­um

7:06 De kans is groot dat het Geelvinck Muziek Museum verdwijnt uit de regio Zutphen. Geelvinck-directeur Jurn Buisman kijkt naar alternatieve locaties nadat de gemeente Zutphen liet weten dat het museum na de zomer het pand moet hebben verlaten. ,,We houden niet vast aan Zutphen of omgeving.’’