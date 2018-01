Inbrekers verleggen werkterrein in Zutphen

Inbrekers verleggen hun werkterrein in Zutphen. Woningen in Noordveen, Warnsveld en Zuidwijken zijn vaker doelwit. In het centrum en het Waterkwartier werd vorig jaar juist minder ingebroken dan in 2016.

Dat blijkt uit cijfers van de politie. In 2017 werd in 127 woningen in de gemeente Zutphen ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat is iets minder dan in 2016, toen er 139 werden geturfd. Wel zitten er grote verschillen tussen wijken. Waar in het centrum en het Waterkwartier vorig jaar minder werd ingebroken dan in 2016, sloegen dieven in andere delen van Zutphen en Warnsveld juist vaker toe.

Inbraakpogingen

In Noordveen werden bijvoorbeeld 22 inbraak(pogingen) geteld, 69 procent meer dan het jaar daarvoor. In de Zuidwijken nam het aantal toe van zeven naar dertien. Ook in Warnsveld sloegen dieven vaker toe: 25 in 2017 tegenover 14 in 2016. In het Waterkwartier, de grootste wijk van Zutphen, zijn vorig jaar de meeste inbraken gepleegd. Wel waren woningen daar minder vaak doelwit dan in 2016. In het Waterkwartier daalde het aantal inbraken met zo'n 20 procent, naar 41 in 2017. Het centrum was een andere grote daler. In 2017 werden daar 'slechts' 11 woninginbraken genoteerd. Dat waren er een jaar eerder nog 34.

Buurtent

Onder de naam Buurtpreventje draait in Zutphen een project om mensen bewust te maken van woninginbraken en hen aan te moedigen om hun buurt veiliger te maken. Onderdeel daarvan is de zogeheten buurtent, een samenwerking tussen burgers, politie, gemeente en slotenspecialist. De buurtent werd vorig jaar tien keer geplaatst in buurten waar inbraken werden gepleegd en telde ruim vierhonderd bezoekers. Zij kregen onder meer voorlichting over inbraakpreventie.