Ineens gebons op de deur: brand! Een dag later is de schrik nog steeds groot in seniorencomplex Zutphen

The day after zit de schrik er in het seniorencomplex in Zutphen nog flink in. De brand vrijdagavond viel mee, maar gevolgen beroerd. De rook- en waterschade in het trappenhuis is fors en de onmisbare lift is buiten werking.