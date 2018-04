Informateur: CDA en GBB moeten in Bronckhorst coalitiegesprek aangaan

Voortbestaan Zutphens project Buddy to Buddy in gevaar

12:27 Het voortbestaan van het succesvolle Zutphense vluchtelingenproject Buddy to Buddy is in gevaar. De stichting krijgt vanwege de moeilijke financiële situatie van de gemeente Zutphen geen subsidie na 2019 en gaat daardoor hoogstwaarschijnlijk stoppen in Zutphen, meldt de gemeente.