Ingegooide ruit bij basisschool in Zutphen zoveelste incident: stijging overlastmeldingen door jongeren

Het wordt wennen, de markt zonder groente- en fruitman Eef uit Zutphen: ‘Ik zal best nog eens om half vier wakker worden’

27 maart Wie op donderdagochtend 8 april nietsvermoedend over de Zutphense Groenmarkt kuiert, zal zich ongetwijfeld ter hoogte van café Camelot en restaurant Rocca even in de ogen wrijven. Daar stond toch altijd de groente- en fruitkraam van Eef Klaassen? Stond, inderdaad. Want marktkoopman Eef stopt ermee, na 51 jaar. Komende donderdag brengt hij nog eenmaal zijn waar in Zutphen aan de man en dan is het klaar. ,,Ik ben 68 jaar. Het is mooi geweest.’’