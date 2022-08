Ingrijpende maatregel dreigt door watertekort: eenrichtingsverkeer voor scheepvaart op de IJssel

‘Dit is mogelijk noodzakelijk vanwege de dalende waterstanden op de IJssel. Hierdoor wordt de vaargeul steeds smaller en kan er niet meer veilig in twee richtingen worden gevaren’, geeft het Managementteam Watertekorten (MTW) aan.

1,45 meter

De kans dat de maatregel daadwerkelijk wordt ingevoerd, is groot: het MTW verwacht dat de droogte in ons land aanhoudt, ondanks de incidentele en plaatselijke buien. ‘Die bieden beperkt verlichting. Naar verwachting zullen vanaf volgende week de droogte en de effecten ervan verder toenemen.’

Nijpend in oosten

Michèle Blom, voorzitter MTW: ,,Met man en macht doen we al het mogelijke om de effecten van de droogte zoveel mogelijk te beperken. We zijn blij met alle meedenk- en doekracht van al onze partners en betrokkenen. De regionale verschillen in de effecten van de droogte in het land zijn groot. Het blijft belangrijk te realiseren dat per regio de maatregelen zullen verschillen.”