Instorten van misschien wel kleinste rijksmonument van Nederland in Warnsveld lijkt voorkomen

Het lijkt slechts een bult in het grasveld naast de Warkense Molen in Warnsveld. Weinig mensen zullen verwachten dat er een rijksmonument schuilt achter het vervallen hekwerk, zo’n 4 bij 4 meter groot, in de schaduw van de historische molen. Deze historische aardappelkelder uit de 19de eeuw is nog wel een rijksmoment. Maar het kleinste rijksmonument in de gemeente Zutphen - en misschien wel van Nederland – dreigt in elkaar te zakken.