Intern onderzoek bij gevangenis Zutphen na uitbraakpoging topcrimineel

In een poging Omar L. vrij te krijgen, probeerden zondagmorgen een groepje mannen in te breken in de gevangenis in Zutphen. Daarbij werd een busje ingezet, dat tegen de sluisdeur voor de gevangenis in brand stond. Of daarmee geprobeerd is de deuren open te krijgen, is nog niet duidelijk.

Justitie bevestigt nu ook dat enkele uren na de uitbraakpoging de gevangene die bevrijd had moeten worden, ‘uit veiligheidsoverwegingen’ per helikopter is overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Advocaat Sander Janssen van Omar L., die tot levenslang is veroordeeld voor betrokkenheid bij twee moorden en drie liquidatiepogingen, zei zondagavond al dat zijn cliënt van Zutphen naar Vught is overgevlogen.

Gesmeerd

Die verplaatsingsactie verliep op het eerste oog gesmeerd. De politie deed de hele dag onderzoek bij de gevangenis naar de uitbraakpoging, maar gaf de omliggende wegen in de loop van de middag weer vrij. Tegen vijf uur werden de straten rondom de gevangenis weer afgezet met politie-auto’s. Een speciale helikopter landde vervolgens op de binnenplaats van de gevangenis en vertrok binnen vijf minuten weer richting Vught.

Het tafereel zorgde voor de nodige onrust binnen de gevangenismuren. Nadat de heli weer was opgestegen, schreeuwden gevangenen naar elkaar en dat was buiten de gevangenismuren te horen.

Franse nationaliteit

Het interne onderzoek moet uitwijzen of de beveiliging op het gevangenisterrein op orde is. Er loopt ook een politie-onderzoek naar de uitbraakpoging en de opgepakte verdachten. Daaruit moet ook blijken of er wellicht hulp mvan binnenuit is geboden. Verschillende bronnen meldden dat de mannen die zijn opgepakt de Franse nationaliteit en een Marokkaanse achtergrond hebben. De politie hoopt later vandaag meer details te geven over het onderzoek.

Toen de bevrijdingspoging mislukte, gingen de vier verdachten er met een auto vandoor. Na een wilde achtervolging konden de mannen worden gearresteerd.

Lock down

Het is al de derde keer in korte tijd dat er onrust ontstond in de Zutphense gevangenis. In december werd de gevangenis afgegrendeld (lock down) en werden alle cellen onderzocht op verboden zaken. Daarbij werd een mobiele telefoon en drugs gevonden. Een jaar geleden werd Omar L. overgeplaatst van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel naar Zutphen omdat er een plan zou zijn om hem in Krimpen aan den IJssel met een binnengesmokkeld vuurwapen te vermoorden.