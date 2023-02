Intimidatie en machtsmisbruik in coronateam GGD: ‘Heftig als collega’s zich niet veilig voelen’

Voorst Gelderse koploper onbewoonde woningen? Klopt niet, zegt wethouder: ‘Zitten onder gemiddelde’

Voorst is geen Gelderse koploper leegstaande woningen. Dat zegt wethouder Bert Visser na een analyse van het aantal onbewoonde woningen in Voorst. Uit recente cijfers van het CBS bleek dat 1 op de 16 woningen in Voorst onbewoond was in 2022, de meeste van Gelderland. Volgens Visser komt dat vertekende beeld door het meetellen van vakantiewoningen en nieuwbouwprojecten.

31 januari