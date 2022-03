Inwoners Brummen vinden huis om Oekraïners in op te vangen: ‘Ze moesten alles achterlaten’

Analyse Hoe onervaren ‘familie­par­tij’ Lokaal Belang politieke speelveld in Brummen drastisch verandert

Tot ieders verbazing wist Lokaal Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen van Brummen wéér te winnen. De partij behaalde 1 zetel meer dan in 2018 en is nu met 5 zetels de grootste partij van de gemeenteraad, blijkt uit de (voorlopige) verkiezingsuitslag. Het politieke speelveld is daardoor in Brummen drastisch veranderd. Wat zijn de opties voor een nieuwe coalitie?

19 maart