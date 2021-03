Inwoners De Hoven starten actie tegen zonnepanelen in geliefd groen gebied: ‘Hier is de reuring hoor’

De mogelijke komst van windmolens en zonneparken zorgt al enkele weken voor onrust onder inwoners van Zutphen. Niet alleen bij inwoners van de wijk Leesten, maar nu ook in De Hoven. Eerder gaf wethouder Harry Matser over die laatste plannen in de Stentor nog aan minder reuring te verwachten. De gemeente onderzoekt bij De Hoven momenteel de mogelijkheid voor een zonnepark in de zogenoemde Overmarsch. Dit is het groene gebied ten noorden van De Hoven, ingeklemd door de oude Emper meander van de IJssel.