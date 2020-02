Inwoners Zutphen kunnen straks live raadsvergaderingen volgen via internet

Wethouder Zutphen: ‘geen sloop Meisjesvak­school, tenzij er geen andere optie is’

17 februari De sloopkogel door de voormalige Meisjesvakschool in Zutphen is voor de gemeente Zutphen alleen een optie als de eigenaar van het pand kan aantonen dat het op geen enkele andere manier mogelijk is om appartementen op het terrein aan het Vispoortplein te bouwen.