Inwoners Zutphen kunnen vanaf nu online hun rijbewijs verlengen

Wethouder Eva Boswinkel is blij met deze ‘mooie aanvulling op de online dienstverlening’. ,,Het online verlengen is onderdeel van een pilot van het RDW. Mooi dat wij onderdeel kunnen zijn van deze pilot.”

Online aanvragen is alleen mogelijk voor het verlengen van het rijbewijs of om uitbreiding van categorieën aan te vragen. Wie voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog altijd naar het stadhuis.

Pasfoto

Om het rijbewijs online te kunnen verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende fotograaf of fotocabine. Een overzicht van erkende fotografen en fotocabines is te vinden op de locatiewijzer op de website van het RDW. De fotograaf of fotocabine verstuurt de foto digitaal naar de RDW. Daarna kan de aanvrager met de DigiD-app met ID-check de aanvraag doen via de RDW-site.