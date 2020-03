Is een schaalmodel van het oude station in Zutphen een utopie? Misschien wel, maar Nanno Mulder geeft niet op

Mulder verhuisde in 1991 van Amsterdam naar Zutphen. Hij zag het station en dacht: wat een vreselijk lelijk gebouw. De fanatieke modelbouwer verdiepte zich vervolgens in de geschiedenis van het Zutphense station en ontdekte toen de schoonheid die het pand ooit had. ,,Toen dacht ik: zo lelijk als het nu is, zo mooi was het ooit, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Ik móét dat antieke station op schaal nabouwen.’’