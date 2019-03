Isendoorn College derde bij Landelijke Geschiedenis Quiz

De quiz bestaat uit dertig pittige vragen die betrekking hebben op uiteenlopende periodes uit de geschiedenis, van klassieke oudheid tot (bijna) heden. Alle deelnemers hadden ’s morgens een rondleiding gekregen langs enkele historische plekken in Zutphen. Daar waren ook een paar vragen over. Bovendien stelde wethouder Mathijs ten Broeke een specifieke Zutphense vraag: hij toonde de leerlingen een oud voorwerp dat werd gebruikt in de 17e en 18e eeuw. Het bleek een schooltas te zijn, niet van leer of stof maar van hout.

Muziekvragen

In de pauzes waren er individuele muziekvragen, op basis van muziekfragmenten. Sytze wist zich ook daarin te onderscheiden. Hij had het antwoord goed op de vraag: over wie zingt Bob Dylan in het nummer ‘The Hurricane’: de ten onrechte veroordeelde Afro-Amerikaanse bokser Robin Carter, bijgenaamd Hurricane. ,,Ik herkende het nummer eerst niet eens”, aldus zesdeklasser Sytze. ,,Maar toen herinnerde ik me opeens dat we het er in de derde klas op school over gehad hadden.” Het antwoord kwam zo vloeiend over zijn lippen dat het leek alsof die les pas gisteren was geweest. Uitblinken in geschiedenis is ook een kwestie van van goed opletten in de klas…