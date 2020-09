Jaarwisseling zonder vuurwerk? Zutphen verkent de mogelijkheden: ‘Als het aan ons ligt al dit jaar’

Het afsteken van vuurwerk om het nieuwe jaar in te luiden is volgens Hans Boersbroek achterhaald. ,,Ik ben ook kind geweest en vond het in die tijd ook spannend en leuk om de hele dag vuurwerk af te steken, maar die tijd is niet meer. Ik denk er nu anders over’’, zegt het Zutphense raadslid van de Stadspartij. ,,Ik woon in de wijk Noordveen en in die wijk worden inwoners wekenlang gestoord door het vuurwerk. De overlast is groot en lijkt elk jaar groter te worden.’’