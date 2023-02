Jan (68) uit Zutphen bespaart al energie sinds de jaren 80: ‘Klimaatdrammer is eigenlijk een eretitel’

Sal uit Zutphen al zes dagen onder ingestort gebouw in Turkije, maar familie houdt hoop: ‘Er is warmte gemeten’

De familie van Sal Köse uit Zutphen heeft nog steeds hoop dat hij levend uit de puinhopen van een door de aardbeving ingestort gebouw in Turkije gered kan worden. ‘Er zijn geluiden en er is warmte gemeten’ meldt zijn dochter op Instagram. Maar de tijd begint - zes dagen na het onheil - te dringen en ze is de wanhoop nabij. ‘Help ons’.