Jan Pierik uit Zutphen nieuwe burgemeester van Borne

Jan Pierik, geboren in Bentelo en nu nog directeur van de Gezondheidsregio Gelderland-Midden en van 2000 tot 2010 directeur in Hengelo van Ambulance Oost, wordt de nieuwe burgemeester van Borne. Hij was dinsdagavond niet aanwezig toen zijn naam bekend gemaakt werd. Dat gebeurde onder voorzitterschap van raadslid Henk van den Berg na 21.00 uur in het gemeentehuis, dat tot die tijd hermetisch afgesloten was. De gemeenteraad vergaderde in complete afzondering over diens benoeming. wordt de nieuwe burgemeester van Borne. Hij was dinsdagavond niet aanwezig toen zijn naam bekend gemaakt werd. Dat gebeurde na 21.00 uur in het gemeentehuis, dat tot die tijd hermetisch afgesloten was. De gemeenteraad vergaderde in complete afzondering over diens benoeming.

Veel animo

Liefst 21 kandidaten hadden gesolliciteerd op de vrijgekomen post, na het onverwachte vertrek van Rob Welten in april dit jaar. Welten was na bijna tien jaar burgemeesterschap in Borne toe aan een nieuwe uitdaging, die hij vond in Haaksbergen. Sinds die tijd nam oud-wethouder Gerard van den Hengel uit Barneveld waar. Hij blijft nog in functie tot 28 januari, als de nieuwe burgemeester officieel wordt geïnstalleerd.

Vrouw

Commissaris der Koning Andries Heidema, nauw betrokken bij de procedure, maakte er van meet af aan geen geheim van dat hij graag zou zien dat vrouwen zouden solliciteren. Van de sollicitanten bleken de mannen met veertien echter in de meerderheid. De jongste gegadigde is 40, de oudste 62 jaar. Dertien personen hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, acht kandidaten hebben een andere beroepsachtergrond.

Zes jaar