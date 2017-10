Jazz & So groeit als kool met muziek in bijna elke kroeg

Jazz & So beleeft komend weekeinde zijn tweede officiële editie, na de pilot in 2015 en de eerste uitgave van vorig jaar. Jazzmuzikanten - hoofdzakelijk klassiek, maar ook veel andere jazzstijlen - spelen zondag in 18 horecagelegenheden in het centrum van Zutphen.

Vrijdagmiddag is de kick-off van de jazzdriedaagse: een openingsconcert in zorginstelling Sutfene voor bewoners, gasten, personeel en genodigden. En zaterdag zijn de streetparade op de markten (middag) en een dubbelconcert in Fort Bronsbergen (avond). ,,We zitten bijna aan ons plafond'', zegt organisatievoorzitter Fred van Eijsden.

Jazz & So groeit als kool. Vorig jaar waren er 24 optredens; dit jaar 40. Vorig jaar schreven 13 kroegen zich in; nu 18. Het budget is stevig gegroeid. Van Eijsden: ,,We noemen liever geen bedragen, maar ik kan wel verklappen: het is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg verdubbeld.'' Jazz & So is een stichting zonder winstoogmerk. Penningmeester Paul Tempelaars houdt financieel de vinger aan de pols. Jazz & So is sterk afhankelijk van sponsoring en subsidies (van de gemeente Zutphen, Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen, Stichting Promotie Zutphen en Stichting Toeristisch Varen).

Spagaat

,,We belanden soms in een spagaat'', zegt Tempelaars. ,,We moeten strak begroten, maar óók zorgen voor een paar publiekstrekkers die wat meer kosten.'' Van Eijsden: ,,We werken soms met dubbele contracten: een act krijgt het ene jaar een bescheiden gage, met de garantie dat we het jaar daarna een mooie prijs voor ze over hebben. Dat werkt, zo krijgen we mooie bands op ons festival.''

Met 18 deelnemende kroegen is de grens bijna bereikt, stelt Van Eijsden. ,,We willen een compact festival blijven, geconcentreerd in hartje Zutphen. Bijna elk Zutphens café doet nu wel mee. Dat betekent niét dat wij achterover kunnen leunen. Want wij leren elk jaar, worden door schade en schande wijs. Toen we in 2015 begonnen, waren we als organisatie zo groen als gras. Een groepje jazzliefhebbers dat bijna in the blind een festival in de steigers zette. Het festival groeit harder dan zijn organisatie. Wij blijven achter. Kunnen wel wat extra handjes gebruiken.''

Jazz & So wil de 'modernere jazz' wat meer integreren in het klassieke aanbod. De Zutphense muzikant Frank Ong-Alok gaat daar met ingang van volgend jaar voor zorgen. Van Eijsden: ,,Frank gaat in 2018 drie kroegen 'invullen' met wat mordernere jazz-acts. Op dat gebied heeft hij meer expertise dan wij.'' ,,We willen verjongen en bijblijven'', zegt Tempelaars. ,,Zónder de klassieke jazz uit het oog te verliezen.''