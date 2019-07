‘Je moet nooit een onderzoek beginnen om iemand gerust te stellen’

Het rommelt al een tijdje in Eefde. En dan met name in Eefde-West, het landelijke gebied van de gemeente Lochem dat grenst aan het Zutphense terrein voor zware industrie, De Mars. Uitstoot zorgt al jaren voor stank. Daar komt de toegenomen fijnstof bij van het verkeer dat via de recent verlegde rondweg N348 vlak langs de boerderijen raast. De geplande bouw van kolossale windmolens in dit drukke grensgebied is een nieuwe bron van zorg voor de bewoners, maar niet de laatste.