Jeugdzorg Dagelijks Bestaan voorlopig toch niet naar Vitensterrein in Zutphen

OM wil dat Warnsveld­se billenknij­per zich laat behandelen

26 juni De 26-jarige Dwight N. uit Warnsveld gaf gisteren toe dat hij in het bos een 24-jarige vrouw had betast. Hij zei dat hij haar billen aanraakte en wegrende toen ze hem 'zachtjes' begon te slaan en haar hond eraan kwam. Als het aan het Openbaar Ministerie in Zutphen ligt, krijgt N. zes maanden celstraf voorwaardelijk met vijf jaar proeftijd.