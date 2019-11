Johan en Paul stoppen na 34 jaar met restaurant Galantijn, een periode vol uiteenlopende smaken

Oudste in Zutphen gedrukte boek stamt uit 1518

10:59 Het vermoeden bestond al even, maar de kogel is nu door de kerk. Costelicke scat der geesteliker rijckdoem van Thieman Petersz. Os de Breda uit 1518 is het oudste in Zutphen gedrukte boek. Het gebonden stukje geschiedenis is te bewonderen in het Regionaal Archief Zutphen.