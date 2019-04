Jonge voetballers uit Zutphen voor één dag Ajacied, stiekem hopen ze ontdekt te worden

Dribbelen, kappen, draaien. Het eerste uur van de training, die de hele dag duurt, bestaat voornamelijk uit basistechnieken. De kinderen zijn opgedeeld in leeftijdsgroepen. De jongste is zes, de oudste zestien. Organisator Bjorn Verbeij van Ajax: ,,Bij de jongsten gaan we daarna vooral aan de slag met balvaardigheid. Want dat is iets dat we erg belangrijk vinden bij Ajax.‘’