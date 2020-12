Jonge Zutphense DJ Nunow (18) is hot op Spotify: ‘En dat terwijl ik hardstyle eerst niets aan vond’

Ida (13) uit Zutphen ziet haar toekomst als kermisex­ploi­tant somber in: ‘Als het zo doorgaat, bestaat er geen kermis meer’

20 december Al twintig jaar staat de oliebollenkraam van de Zutphense familie Oostenenk in de wintermaanden in Twello. In de zomer heeft de familie een schiettent. Ida (13) helpt op zaterdagen en in vakanties graag mee. Al sinds ze kan lopen weet ze dat ze de kraam later wil overnemen, maar sinds de coronacrisis twijfelt ze over haar toekomst: ,,Ik ben bang dat ik nooit meer de kermis kan doen zoals mijn ouders dat deden.”