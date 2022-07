Jongeman wil zwemmen in gracht in Zutphen, maar verdwijnt onder water: hulpdiensten massaal op zoek

De hulpdiensten zijn in Zutphen op zoek naar een jongeman die in het water terecht is gekomen. Op dit moment is het slachtoffer nog spoorloos. Een woordvoerder van de politie zegt dat de kans klein is dat hij levend wordt gevonden.