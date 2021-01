Jongen (17) tot bloedens toe in elkaar geslagen in Zutphen, twee verdachten uit Warnsveld opgepakt

Jongeren kunnen in Zutphen twee maanden eerder beachspor­ten: ‘Dikke, warme sokken aan en het zand op, lekker toch?’

15 januari Beachsport in de wintermaanden? ‘Waarom niet?’, dachten ze bij Beach Center Zutphen Warnsveld (BCZW). De vier zandvelden aan de Laan naar Eme gaan een stuk eerder open dan normaal: begin februari al. Voor jongeren tot en met 17 jaar. Want dan kunnen zij in coronatijd in elk geval lekker zweten in het rulle zand. Volleyballen bijvoorbeeld, maar ook in andere sporten kan volop worden ‘gebeacht’.