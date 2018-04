Jongen ernstig mishandeld in steeg Zutphen

SP schuift op bij huishoudelijke hulp in Zutphen

16:38 De oprichting van een gemeentelijke stichting waarin de huishoudelijke hulp wordt ondergebracht is voor de SP in Zutphen niet langer heilig. De partij wil nog steeds een systeem waarbij geen plaats meer is voor commerciële zorgaanbieders, maar het alternatief hoeft wat de socialisten betreft niet per se een stichting te zijn.