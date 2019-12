Jongen valt in Zutphen zes meter diep en moet met hoogwerker gered worden

Circus Serious Request The Lifeline schudt Laren wakker

10:38 De geur van dampende koffie en versgebakken wafels, doffe dancedreunen en marsmuziek van de harmonie. Terwijl de hemelsluizen in de inktzwarte duisternis vol open gaan, trekt circus Serious Request The Lifeline door het Gelderse Laren. Het wakkergeschudde dorp geeft de dj's van 3FM iets na zeven uur 's ochtends een warm onthaal.