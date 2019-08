Jongeren in actie voor betere skatebaan in Zutphen: ‘Gevaarlijk voor beginners, saai voor gevorderden’

‘Voor ons had Warnsveld gewoon 75 jaar het warmtere­cord’

6:00 Ze konden in Warnsveld op 24 juli wel door de grond zakken, toen het kwik in Gilze-Rijen die dag de 38,8 graden bereikte. Wég warmterecord uit 1944, gevestigd in de tuin van huisarts Jan Thate. En om het extra zuur te maken: wég jubileum-mijlpaal. Het Warnsveldse record (38,6 graden) had 74 jaar en 11 maanden standgehouden en níét 75 jaar.