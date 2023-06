Jongeren in Zutphen leren zichzelf én elkaar kennen door muzikaal project: ‘Je denkt out of the box’

Met video Veel rook bij grote brand in hooischuur bij Hall, tot aan Zutphen kunnen mensen er last van hebben

Een grote brand in een hooischuur in Hall (gemeente Brummen) zorgt voor enorme rookontwikkeling. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland waarschuwt mensen die last hebben van de rook, om ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten.