Jongeren krijgen een indoor skatepark in Zutphen: ‘Iedere stad die zich stad noemt heeft zoiets nodig’

Terwijl een jongerenwerker van Younger at Heart de gloednieuwe skatebaan aan het stofzuigen is, maakt Niels Suter een rondje op zijn skateboard. Zo hoog als in zijn jonge jaren komt hij niet meer, maar nog steeds vliegt de eigenaar van Younger at Heart over de houten constructies. ,,Dat is het mooie aan skaten. Het is voor iedereen. Jong of oud, kakker of jongere die het thuis moeilijk heeft.’’