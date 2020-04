Joodse gezinnen uit Zutphense Schilderswijk moeten gezicht krijgen: ‘Zij verdienen het dat hun verhaal wordt verteld’

De week van leraar Gijs Wasseveld uit Zutphen: ‘Staren naar een laptop is het minst leuke van m’n vak’

17 april Gijs Wasseveld (37) is leraar op het Baudartius College (mavo/havo) en Eligant Lyceum (havo/vwo/gymnasium) in Zutphen. Alles is voor hem anders in deze tijden van corona. Educatie op afstand. Lesgeven via de laptop. Hij oefent een vitaal beroep uit, maar mist het ‘echte’ contact met zijn leerlingen. Sparren, interactie. Daardoor voelt hij zich toch ‘verre van vitaal’. Een week uit het leven van de docent.