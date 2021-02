Joric en Lisa uit Brummen winnen miljoen in loterij (en dit willen ze er van kopen)

Het is feest bij Joric en Lisa uit Brummen. Voor het eerst kan een koppel uit het dorp 1 miljoen euro bijschrijven op zijn bankrekening. Het stel won dit bedrag in de BankGiro Loterij. En daar weten ze wel raad mee.

Albert Verlinde, ambassadeur van de BankGiro Loterij, reikte de prijs uit aan de winnaars. Hij verraste Joric en Lisa via een videogesprek.

Quote Dit is ongelofe­lijk! Joric en Lisa, loterijwinnaars

De Brummenaren zijn blij met de prijs. ,,Dit is ongelofelijk! We willen een leuk huis en een ruime auto kopen. Verder willen we graag naar Portugal als het weer kan’’, reageerde het koppel tegenover de BankGiro Loterij. Het stel laat via de loterij weten momenteel niet open te staan voor verdere interviews.

Een van de gelukkigen

Bij de BankGiro Loterij is iedere maand een prijs van 1 miljoen euro te winnen. Ook reikt de loterij wekelijks 100.000 euro uit ergens in Nederland en is er dagelijks 10.000 euro te verdienen.

Opnieuw Brummen

Vorig jaar april wonnen enkele Brummenaren ook al een flinke geldprijs via de Postcode Loterij. Op de Rhiender Es kon in totaal meer dan 450.000 euro worden verdeeld. Al zorgde de uitslag van die trekking wel voor de nodige verwarring.

Wat te doen met 1 miljoen?

Wie ook kan meepraten over het winnen van een grote geldprijs is Gerard Damhuis uit Steenwijkerwold. Hij won op 36-jarige leeftijd een miljoen bij de Bank Giro Loterij. In 2019 ontving hij het gigantische bedrag, exact een jaar later zochten wij hem nog eens op. Want: wat had hij met al dat geld gedaan? In onderstaande video geeft hij het antwoord: