Jubelstemming om 'stijging' van aantal winkeldiefstallen in Zutphen

Half miljoen euro voor nieuwe weginrich­ting De Hoven

22 augustus De gemeente Zutphen trekt alvast een half miljoen euro uit voor aanpassingen aan wegen in De Hoven. Als de nieuwe provinciale rondweg (N345) in 2019 of 2020 is aangelegd wordt doorgaand verkeer om het westelijke stadsdeel van Zutphen heen geleid. De Weg naar Voorst en enkele kruispunten in De Hoven zullen daarna worden aangepast.