Jubileumconcert van 100-jarig Excelsior Warnsveld krijgt met drie onderscheidingen een koninklijk tintje

Tientallen per ongeluk verwijder­de dossiers bij gemeente Zutphen boven water: ‘Nog bezig met reddings­ope­ra­tie’

Tientallen digitale dossiers in het stadhuis in Zutphen verdwenen een half jaar geleden per ongeluk in de prullenbak. Het overzetten van talloze documenten naar een nieuw digitaal systeem ging verkeerd. Na onderzoek van de gemeente Zutphen blijken er nu geen omgevingsvergunningen, sloopvergunningen of andere documenten definitief te zijn verdwenen.