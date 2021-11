Judith (42) stopte als docente en brengt kennis nu in de praktijk in Warnsveld: ‘Dit was mijn kans’

Nieuwe stichting werpt zich op als waakhond voor natuurge­bie­den als Bussloo: ‘Het is nu klaar’

Ze zorgden ervoor dat de beoogde glamping op Bussloo eerder dit jaar ‘on hold’ werd gezet en onlangs stelden ze vragen over de bouw van een waterput op de recreatieplas. De in juni opgerichte stichting We Need Nature werpt zich op als waakhond voor het natuurgebied, maar ze kijken verder dan alleen Bussloo: ,,Dit is nog maar het begin.”

18 november