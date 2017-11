Jules Verschure laat jong Spul(t) swingen

In huize Verschure was het vroeger een luide bedoening. Vader, moeder en hun negen kinderen, ze hadden allemaal wel iets met muziek. Er werd elke dag gezongen en gespeeld, op trompet, accordeon, piano en drums. De kleine Jules was de fanatiekste toeteraar van het kroost.

Vijftig jaar is-ie nu. En de drijvende kracht achter jeugddweilorkest Kleintje Spul(t), dat hij in 2012 startte. Jules Verschure kan vrijdag 1 december een mooie beloning krijgen voor zijn bijzondere werk met jonge muzikanten. Dan wordt in Ede de Gelderse Bokaal uitgereikt. Een prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds, begeleid door een cheque ter waarde van 5.000 euro. Verschure is een van de drie genomineerden.

Verschure's ogen glimmen als hij praat over 'zijn' jeugdorkest. ,,Ik denk dat ik mijn passie voor orkestmuziek goed kan overbrengen op kinderen en zie dat als mijn missie.'' Verschure doet dat op een losse, speelse wijze. Wil het imago van orkestmuziek oppoetsen. ,,Veel mensen vinden het maar niks. Stijfjes. Oubollig. Statisch, met mensen die naar bladmuziek zitten te turen. Zo werken wij juist niet.''

Kleintje Spul(t) moet losjes door het muzikale leven zwieren. De leden leren de basis van de nummers - populaire songs, zoals Viva la Vida van Coldplay - uit partituren. Maar daarna wordt de bladmuziek aan de kant gegooid en moeten de muzikanten zich de songs al spelende eigen maken. ,,Ik geef de kids veel initiatief'', zegt Verschure. ,,Loopt een nummer even niet, dan mogen ze ingrijpen en de volgorde van het repertoire veranderen. Ik bén er wel, maar op de achtergrond.''

Swingende muziek

Waarom is orkestmuziek sexy, ook voor jeugd? Verschure: ,,Omdat je populaire nummers met koper en slagwerk heel swingend, vloeiend en met gevoel kunt spelen. Het is méér dan dat harde geschetter alleen. Veel kinderen vinden het leuk, dat blijkt wel. Het jeugdorkest heeft nu al 16 leden. Het is een goede kweekvijver voor ons 'grote' orkest, 't Spul(t). Daarin speel ik zelf trombone.''

Ook in het huidige huize Verschure is muziek troef. Partner Linda Willems begeleidt de blokfluitgroep, het voorportaal van Kleintje Spul(t). En een van de vijf kinderen, dochter Rosa, stapt in januari over van de jonkies naar het 'echte' Spul(t). De zoveelste aanwas. Verschure: ,,Het gaat crescendo. En dat voor een clubje dat zichzelf bedruipt. Met die 5.000 euro zouden we mooie dingen kunnen doen...''