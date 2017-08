Jumbo Zutphen: Geef portemonnee van oudere man terug

Video Wijnboer Derrick wil wijnwereld de­mo­cra­ti­se­ren

19 augustus Hij verkocht een paar jaar geleden zijn aandeel van online wijnshop By the Grape om samen met een Spaanse vriend wijnboer te worden. Maar meestal is hij toch in Nederland om de zaken te regelen. Een interview met 'wijnwonderkind' Derrick Neleman. ,,Het is me echt niet komen aanwaaien.''