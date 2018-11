Justitie eist 5 en 8 jaar cel tegen overvallers oud-ijzerhandelaren

updateJustitie wil dat twee verdachten van gewelddadige overvallen op oud-ijzerhandelaren 8 en 5 jaar de cel in gaan, zo blijkt tijdens de rechtszaak in Zwolle. De verdachten ontkennen zelf geweld te hebben gebruikt, maar geven ook niet de namen van de ‘kompanen’ die dat wel zouden hebben gedaan. De rechter doet over ruim twee weken uitspraak.

Ze ligt te slapen. In haar eigen bed, in Raalte. Dan komen met grof geweld drie mannen haar seniorenwoning binnen. De ramen worden stukgeslagen met een moker. De daders zijn op zoek naar een grote som contant geld, mogelijk meer dan een ton. Het hondje van de bewoonster blaft, het huis wordt overhoop gehaald.

Dan gilt ze. De vrouw wordt met grof geweld in elkaar geslagen. ,,Tot moes geslagen”, zegt de aanklaagster in de rechtbank in Zwolle. Ze breekt onder andere haar neus. Ze kruipt na het misdrijf op handen en voeten naar buiten. Haar leven zal na die nacht in januari 2017 nooit meer hetzelfde zijn. Ze durft niet eens een slachtofferverklaring af te leggen, heeft noodgedwongen een andere woning genomen en slaapt alleen nog met de lampen aan. De daders gaan er vandoor en steken de gestolen vluchtauto bij Diepenveen in brand.

Geweld

In totaal zouden er zes mannen betrokken zijn geweest bij de overval, waarvan er drie het huis binnen zijn gegaan. Danny S. (35), Chris B. (30) en Stef P. (23) uit Zutphen worden korte tijd later opgepakt. De rest blijkt onvindbaar. De mannen zouden afzonderlijk van elkaar ook bij andere overvallen op oud-ijzer- en autohandelaren betrokken zijn, denkt justitie, want eind 2016 en begin 2017 zijn er veel meer soortgelijke incidenten. Telkens zijn mensen slachtoffer, van wie vermoed wordt dat ze veel contant geld in huis hebben. De overvallen lijken op elkaar; de daders schuwen het geweld niet.

Zo werd in Almelo een man met grof geweld overvallen. Tijdens de rechtszaak laat hij weten dat hij geen schadevergoeding heeft ingediend. ,,Ik wil niets meer met deze gasten te maken hebben”, zegt hij boos. Ook in Wierden wordt een overval gepleegd. Daar worden de slachtoffers thuis bezocht door drie mannen, die met bivakmutsen op en wapens in de handen binnen proberen te dringen, terwijl de dochter (14) van de bewoners nog ligt te slapen.

Bivakmuts

De man des huizes wordt ernstig mishandeld en wordt in zijn bil geraakt door een kogel. Wel weet hij bij een worsteling één van de bivakmutsen deels kapot te trekken. Daarop wordt later dna van met name P. gevonden. Maar die ontkent. ,,Ik heb die bivakmuts alleen bij carnaval en een afterparty gedragen”, zegt hij in de rechtszaal. De rechter vraagt hem of hij wel weet wanneer carnaval is? ,,Oktober”, gokt de verdachte. Dat klopt niet. De slachtofferverklaringen van de bewoners is heftig: ze zijn bang in hun eigen huis.

Het dna van B. wordt gevonden bij de overval in Almelo. Op tiewraps, speciaal geprepareerd om iemand vast te kunnen binden. Maar B. ontkent stellig. Volgens hem heeft hij de tiewraps in de auto van een ander vastgehad. De officier ziet te weinig bewijs voor een veroordeling en vraagt voor die ‘Almelose zaak’ vrijspraak.

Naam

Alleen hun betrokkenheid bij de poging in Raalte, geven de mannen toe. B. is bloed in het huis verloren en zijn dna wordt dus gevonden. Bovendien legt S. een verklaring af, waarin B. en P. genoemd worden. Ze ontkennen voor de rechter wel de zware mishandeling. Dat zou een andere betrokkene hebben gedaan. Diens naam? ,,Die ken ik niet”, stellen ze allebei. ,,Terwijl jullie uren met elkaar in dezelfde auto hebben gezeten”, foetert de aanklaagster.

Zij windt zich tijdens de zitting vaker op over de houding van de verdachten. ,,Ze bekennen alleen het minimale.” Tijdens verhoren zou bovendien gelogen zijn en verhalen zouden op elkaar afgestemd zijn. Ze eist een celstraf van 5 jaar tegen B.. Diens advocaat vindt een celstraf van enkele weken wel genoeg en stelt dat zijn cliënt in Raalte alleen een poging tot diefstal heeft gedaan en geen overval met geweld. ,,Mijn cliënt is, ook juridisch gezien, niet verantwoordelijk voor het geweld.” De advocaat van P. - eis: 8 jaar cel - pleit donderdag pas. Dan staat ook een politieman terecht, die informatie naar de overvallers gelekt zou hebben.

De zaak tegen S. werd aangehouden, omdat op het allerlaatste moment nieuwe verklaringen binnenkwamen. Wanneer die zaak verder gaat, is nog onduidelijk.